الجزائر.. ضبابية المشهد السياسي تنذر بأزمة اقتصادية حادة

2019/06/06 | 06:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتخوف الكثير من الخبراء الاقتصاديين في الجزائر من تأثر الاقتصاد المحلي بسبب الأزمة السياسية الراهنة التي تمر بها البلاد وضبابية المشهد السياسي

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