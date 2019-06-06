2019/06/06 | 06:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رشيدة طليب "المضطهدة" تبكي داخل الكونغرس الأميركي! تنحدر النائب طليب من أصول فلسطينية، وهي أول عربية، إلى جانب الصومالية إلهان عمران، تفوز بمقعد في مجلس النواب الأميركي.خلال جلسة عقدتها لجنة الرقابة في المجلس لبحث وضع قانون للإرهاب المحلي، بكت طليب وهي تقرأ رسالة وصلتها عبر البريد الإلكتروني من شخص يقول فيها إنه "سعيد بقتل 49 مسلمًا في مسجدين في نيوزيلندا" في مطلع الشهر الجاري.وذكرت النائب، التي تقود حملة لعزل الرئيس دونالد ترمب، "أنا وكثير من النواب، منهم إلهان عمر، نتلقى تهديدات بالقتل باستمرار".اعتقلت السلطات الأميركية رجلًا في مطلع العام الجاري، بعدما توعد بقتل عمر، خلال اتصال أجراه بموظف في مكتبها.وقالت طليب "كل ما أريده أن أضمن العودة بسلام إلى ابني في المنزل".ولاحظت أنه "ليس من المقبول ألا يكون هناك قانون لمواجهة الإرهاب المحلي، في ظل تصاعد ظاهرة المتعصبين البيض".وعلق مساعد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي لمكافحة الإرهاب، مايكل ماكغريتي، على مأ أوردته طليب خلال الجلسة، بالقول إنه "متعاطف مع النائب طليب، لكن لا يوجد قانون لمكافحة مثل التهديدات بشكل كامل والسماح باعتقال من يصدرها".رأى أن "إف بي آي" "لا يفرّق بين الإرهاب إّذا كان مصدره داخليًا أو خارجيًا"، مؤكدًا أن "معدلات اعتقال الإرهابيين المحليين زادت في العام الماضي".من جهتها، أقرّت إليزابيث نيومان من وزارة الأمن الداخلي خلال شهادة أدلت بها في الجلسة أن الحكومة الفيدرالية "لا تفعل ما يكفي لمنع الإرهاب الداخلي، لكنها قالت إن إدارة الرئيس ترمب منذ وصولها إلى البيت الأبيض فعلت الكثير لمواجهة هذا النوع من الإرهاب".

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