2019/06/06 | 06:27
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العالم - العراق
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور: اكتشاف الطريقة الخبيثة لاحراق المزارع بالعراق) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور: اكتشاف الطريقة الخبيثة لاحراق المزارع بالعراق) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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