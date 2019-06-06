2019/06/06 | 06:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإمارات تشدد على موقفها الثابت الداعم للسودان وشعبه قالت وزارة الخارجية الإماراتية إن الإمارات تتابع بقلق واهتمام بالغين تطورات الأحداث في السودان.وأكدت الخارجية الإماراتية في بيان لها على ضرورة "تغليب منطق الحكمة وصوت العقل والحوار البناء لدى الأطراف السودانية كافة بما يحفظ أمن السودان واستقراره ويجنب شعبه العزيز كل مكروه ويصون مكتسباته ومقدراته ويضمن وحدته".كما أكدت على أهمية استئناف الحوار بين القوى السودانية المختلفة لتحقيق آمال وتطلعات شعب السودان الشقيق ..وشددت على موقفها الثابت الداعم للسودان وشعبه وكل ما يحقق أمنه واستقراره وازدهاره ويعود عليه بالخير متمنية أن يتجاوز السودان سريعا الظروف التي يمر بها."

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