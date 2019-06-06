إلهامي الميرغني - أزمة عجز الأطباء وكيفية المواجهة ؟! نعم لدينا حلول وبدائل فهل تقبلون حوارنا ؟!

2019/06/06 | 07:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #إلهامي_الميرغني أتعاني مصر منذ سنوات طويلة من عجز في الطواقم الطبية خاصة الأطباء والتمريض وهناك عشرات الحلول التي قدمت وعشرات المؤتمرات والندوات التي ناقشت القضية وقدمت مقترحات.لكن جوهر الأزمة هو اصرار الحكومات المتعاقبة علي العلاج الجزئي لمشاكل الصحة في مصر وفي ظل غياب رؤية استراتيجية لإصلاح الصحة .قبل ثورة 25 يناير كانت الحكومة تتقاسم السيطرة علي النقابات المهنية مع جماعة الأخوان المسلمين وكانت أوضاع ال......

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