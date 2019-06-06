سلاح الجوي الأمريكي يستهدف مواقع لداعش في الصومال

2019/06/06 | 07:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البنتاغون أن سلاح الجوي الأمريكي شن، يوم 4 يونيو، غارة استهدفت مواقع لتنظيم “داعش” في الصومال، ضمن استمرار الولايات المتحدة في دعمها العسكري للحكومة الصومالية ضد المتطرفين.وجاء في بيان نشرته القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا، أن الغارة التي نفذها الطيران الحربي الأمريكي في منطقة جبال غوليس (شمال الصومال) هي السابعة لسلاح الجو الأمريكي …

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