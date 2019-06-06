لجنة أطباء السودان تعلن ارتفاع ضحايا فض الاعتصام الى 101 قتيل

2019/06/06 | 07:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية ارتفاع عدد ضحايا فض الاعتصام أمام قيادة الجيش في الخرطوم إلى 101 قتيل بعد انتشال 40 جثة من نهر النيل.وقالت اللجنة في بيان، نشرته على صفحتها في موقع “فيسبوك”: “تم حصر 40 جثة لشهدائنا الكرام انتشلت من النيل بالأمس، أخذت بمركبات تتبع لمليشيات الجنجويد لجهة غير معلومة”.ولاحقا أفادت …

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