البرتغال تتأهل لنهائيات أمم أوربا بعد الفوز على سويسرا بهاتريك “رونالدو”

2019/06/06 | 07:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل كريستيانو رونالدو 3 أهداف (هاتريك)، ليقود المنتخب البرتغالي لفوز على ضيفه السويسري 3/ 1، في المربع الذهبي لدوري الأمم الأوروبية.وتأهل المنتخب البرتغالي بطل أوروبا إلى نهائي دوري الأمم، في انتظار الفائز من مباراة إنجلترا مع هولندا.وتقدم رونالدو بهدف للبرتغال في الدقيقة 25 ثم تعادل ريكاردو رودريجيز لسويسرا في الدقيقة 57 من ضربة …

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