تويتر ينشر صورة اية الله الذي نحروه امام عائلته في الكاظمة وهو يزور السفارة الايرانية

2019/06/06 | 07:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر تويتر الامريكي صورة رجل دين اعدم ليلة العيد وهو يزور السفارة الايرانية ويقبل السفير امجدي ولم تصدر اية بيانات حكومية او من الحوزات العلمية او الحشد الشعبي على حادثة الاغتيال واعدم اية الله عماد الدين العوادي العزاوي نحرا بالسكين ببيته وامام عائلته بالقرب من اعدادية الكوثر للبنات في ساحة عبد المحسن الكاظمي ببغداد بليلة...

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