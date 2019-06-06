2019/06/06 | 07:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماركيز يظهر في الدراما السورية عبر مسلسل "أثر الفراشة"دمشق- غابرييل غارسيا ماركيز، الأديب الكولومبي الشهير، (1927-2014)، هو مهندس ما يسمى برواية “الواقعية السحرية”، وقد كتب روايته “الحب في زمن الكوليرا” ونشرت أول مرة في العام 1985، لكي يتحدث عن العشاق ويروي ما يتركونه في الحياة.في الرواية التي تدور أحداثها في ما بين عام 1890 وحتى 1930، يتناول ماركيز حياة مجموعة من الأشخاص الذين عصفت بهم أنواء الحياة، وفرقت طرقهم وحطمت آمالهم، لكنهم بواسطة الحب استطاعوا مجددا أن يعودوا.ففي قرية صغيرة، يعيش عامل التلغراف البسيط فلورينتينو أريثا الذي يحب الحسناء المراهقة فيرمينا داثا، ويتفقان على أن يتزوجا، لكنها تتزوج من طبيب شهير وغني، هو جوفينال أوربينو، وينكسر حب الشاب اليافع، لكنه لا يموت حبه، فيعيش في صدره ما يقارب الخمسين عاما، كان خلالها قد صار ثريا ومتنفذا، وفي يوم وفاة زوجها يرتكب خطأ جسيما، فيعرض عليها حبه، فتطرده، ولكنه مجددا لا يفقد الأمل، فيبدأ بالتقرب إليها، وتقبله صديقا قريبا يحمل معها ذكريات مجنونة.وبشكل عميق وهادئ، يدخل مجددا في حياتها، فيدعوها إلى قضاء يوم معه على متن سفينة يملكها في النهر الذي يمر من القرية، فتقبل، وهناك يقدم على مغامرته بحيث يستبعد الناس التي عليها بداعي أن فيها مرض الكوليرا، فيهرب الجميع ويبقى مع حبيبته في السفينة وكأنها الحضن الذي جمعهما بعد فراق.وفي سوريا كان للدراما نصيب في تناول هذه الرواية الشهيرة، لتكون عملا قدم عبر المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي (حكومية)، باسم “أثر الفراشة” عن سيناريو كتبه محمود عبدالكريم وأخرجه زهير قنوع، وهو الاسم ذاته الذي قدمه الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش قبل سنوات كعنوان لديوان شعري.

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