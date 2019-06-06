السناتور التي بترت ساقيها بالعراق تنتقد عدم إداء ترامب الخدمة العسكرية في فيتنام ترجمة خولة الموسوي

2019/06/06 | 08:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقدت السناتور تامي داكويرث ، دي.إل.، الرئيس ترامب يوم الأربعاء بسبب تعليقاته الأخيرة حول سبب عدم خدمته في فيتنام ، قائلة إنه استخدم “ثروته وامتيازه” لتجنب الصياغة بينما يستنتج أنه جبان.وقال ترامب إنه لم يكن “معجبًا” بحرب فيتنام خلال مقابلة مع بيرس مورغان ، مضيفًا أنه “لم يسمع أحد عن (فيتنام).ماذا...

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