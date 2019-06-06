2019/06/06 | 08:27

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الدفاع المدني يسيطر على تسرب لغاز الكلور في البصرة

بغداد -

كلمة

أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة البصرة، عن سيطرتها

على تسرب لغاز الكلور في إحدى محطات تحلية المياه في قضاء أبي

الخصيب جنوبي المحافظة.

وقال مدير الدفاع المدني العقيد تحسين علي ساري "إن تسرب لغاز

الكلور حصل في محطة تحلية محيلة - سيحان في قضاء ابي الخصيب بسبب

خلل في رأس إحدى اسطوانات الغاز الكبيرة هناك نتيجة لقدمها، وعلى

اثر ذلك وصلت فرق الدفاع المدني وعالجت ذلك التسرب ، مؤكداً أن

الحادث لم يسفر عن أي اختناق أو أضرار أخرى".

وأضاف أن "هكذا حوادث تقع في محطات المياه في عموم المحافظة بين حين

وآخر بشكل قليل بسبب قدم تلك الأسطوانات".

ودعا الجهات المعنية إلى الاهتمام بهذا الشأن وإجراء الصيانات

الدورية والوقائية للحد من أي تسرب قد ينتج عنه حالات اختناق.

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