تركيا تعلن حصيلة

2019/06/06 | 08:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن ​وزير الدفاع التركي​ ​خلوصي أكار​ أن قوات بلاده تمكنت منذ 27 أيار الماضي من قتل 64 "إرهابيًا" في عمليات داخل البلاد وخارجها موضحًا أن عملياتها مستمرة داخل اقليم كوردستان والعراق.وأشار آكار، خلال جولة تفقدية على الوحدات التركية المتمركزة على الحدود مع العراق برفقة رئيس هيئة الأركان يشار غولر وقادة القوات البرية والجوية والبحرية، أنه "خلال الأيام السبعة الأخيرة تم تحييد 25 إرهابيًّا في العمليات ضد أهداف في شمال العراق، علاوة على 11 آخرين داخل تركيا".وتجدر الإشارة إلى أن في 27 أيار الماضي، أطلقت ​القوات التركية​ "عملية المخلب" في منطقة "هاكورك" باقليم كوردستان ضد مسلحي حزب العمال الكوردستاني الذي تصنفه انقرة بالارهابي.

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