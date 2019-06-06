لدغة افعى تودي بحياة شخص في السليمانية

2019/06/06 | 08:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي شخص اليوم الاربعاء حتفه جراء لدغة افعى في محافظة السليمانية.

وتعرض شخص يُدعى (هريم عبد الرحمن) قبل ثلاثة ايام في ناحية “خلكان” التابعة لقضاء “دوكان” الى لدغة افعى نقل على اثرها الى مستشفى “شار” في مدينة السليمانية للخضوع للعلاج.

وتدهورت الحالة لعبد الرحمن اليوم ليفارق الحياة متأثرا بلدغة الافعى، علما ان المتوفي متزوج ولديه ولد وبنت.

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