العراق في المركز الخامس عربيا بأكبر احتياطات الذهب

2019/06/06 | 08:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المجلس العالمي للذهب، الأربعاء، أن العراق حافظ على مركزه الخامس عربيا بأكبر احتياطات الذهب لشهر حزيران، مبينا أن روسيا كانت أكثر الدول شراء للذه...

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