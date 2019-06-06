2019/06/06 | 08:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نواب كرد كركوك يطالبون عبد المهدي بالتحقيق في حرق المحاصيل وتعويض الفلاحين طالب نواب كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني عن محافظة كركوك، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالتحقيق في حرق محاصيل زراعية في المحافظة.وذكر بيان لهم "نناشد رئيس الوزراء بضرورة التدخل الفوري لوضع حد لاستمرار الحرائق التي تطال المحاصيل الزراعية وماتسببه من خسائر للفلاحين وللزراعة في البلاد بشكل عام، حيث حصل مؤخرا حرق الاف الدوانم المزروعة بالحنطة ضمن مناطق سركران وداقوق الخاصة بالفلاحين الكرد في محافظة كركوك نتج عنها خسائر فادحة".وطالبوا "رئيس الوزراء بإرسال لجان لتعويض الفلاحين المتضررين على وجه السرعة وتشكيل لجان تحقيقة لمعرفة المتسببين في هذا الموضوع والجهات التي تقف خلفهم وانهاء هكذا اعمال يمكن ان نصفها بالاجرامية".وكانت النيران ألتهمت مئات الدوانم الزراعية، وتحديداً في ناحية سرگران التابعة لقضاء دبس في محافظة كركوك، والتهمت معها تعب عام كامل لمزارعيها، وسط جهود فرق الدفاع المدني لإخمادها.

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