حميد علي زاده - السودان: الثورة المضادة ترفع رأسها، فلنحول الإضراب العام إلى انتفاضة!

2019/06/06 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حميد_علي_زاده في وقت مبكر من صباح هذا اليوم [03 يونيو]، داهمت القوات المسلحة السودانية بالقوة الاعتصام الثوري، الذي كان قائما أمام مقر وزارة الدفاع السودانية منذ 06 إبريل.كانت هذه مجرد بداية لحملة الإرهاب التي نظمها المجلس العسكري الانتقالي المعادي للثورة.لقد خلف هذا الهجوم الإجرامي على المعسكر الثوري في الخرطوم هذا الصباح، مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا وجُرح مئات آخرين [تجاوز الرقم الآن 100 شهيد -الم......

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