2019/06/06 | 09:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قوة امنية تقتل ثلاثة ارهابيين داخل نفق قرب هيت هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/06 | 09:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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