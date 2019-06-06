العراق يدين الحادث الارهابي ضد الجنود المصريين في العريش

2019/06/06 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعرب العراق، عن ادانته للحادث الإرهابيِّ الذي تعرَّض له الجُنُود المِصريُّون في مدينة العريش بمصر.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد محجوب في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، ان “العراق يعرب عن إدانته للحادث الإرهابيِّ الذي تعرَّض له الجُنُود المِصريُّون في مدينة العريش بمصر، وما تسبَّب به هذا الاعتداء من سُقوط

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