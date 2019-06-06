2019/06/06 | 09:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت شابة أمريكية رقما قياسيا عالميا غير مسبوق، عندما تمكنت من زيارة 196 دولة حول العالم وهي ما تزال بعمر الورد.وفي حال أثبتت “موسوعة غينيس العالمية” رسميا إدعاء الشابة، ليكسي ألفورد، فستحطم بذلك الرقم القياسي الذي حققه الشاب البريطاني، جيمس أسكويث، الذي أنهى جولته حول العالم، عام 2013، وهو بعمر الـ 24 عاما.يوجد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شابة تطوف كافة دول العالم وتدخل موسوعة غينيس وكالة صدى الاعلام للانباء.

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