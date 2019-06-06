2019/06/06 | 09:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح مركز الإعلام الرقمي، ان “اليوتيوب سيحظر مقاطع الفيديو التي تروّج لفكرة ان مجموعة معينة متفوقة على مجموعة اخرى ويجب ان تسود وتتحكم”.وأكد المركز في بيان وتلقته وكالة صدى , ان “السياسة الجديدة التي تم الاعلان عنها امس الاربعاء، ستشمل الفيديوهات التي تتضمن نازية جديدة او نظريات المؤامرة التي تنكر احداث معينة مثل الهولكوست

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإعلام الرقمي:اليوتيوب سيحذف الآف القنوات والفيديوهات من منصته وكالة صدى الاعلام للانباء.

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