محافظ المثنى يطالب الحكومة الاتحادية بعدم التعامل مع أهلها كمواطنين من “الدرجة العاشرة”

2019/06/06 | 09:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب محافظ المثنى أحمد منفي ليلة أمس الاربعاء الحكومة الاتحادية بانصاف المحافظة في حصتها الوطنية من الكهرباء وعدم التعامل مع اهلها كمواطنين من الدرجة العاشرة.واكد المحافظ ان هناك تجاوزا على حصة المحافظة من الكهرباء وعدم التعامل معها بانصاف، سواء كانت على المنطقة الجنوبية ام الوسطى، مشيرا الى ان الحكومة المحلية ستتخذ الاجراءات القانونية اللازمة […]

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