2019/06/06 | 09:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ اعلنت خلية الاعلام الامني، الخميس، قتل ثلاثة ارهابيين في نفق بالقرب من قضاء هيت.وقالت الخلية في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن “قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات الأنبار وبإسناد من طيران التحالف الدولي تمكنت من قتل ٣ عناصر إرهابية داخل نفق في منطقة الصفاكية – الجزيرة، التي تبعد ١٥ كيلو […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قتل 3 ارهابيين داخل نفق قرب هيت) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قتل 3 ارهابيين داخل نفق قرب هيت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).