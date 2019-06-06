2019/06/06 | 09:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) إعادة مباراة الترجي التونسي والوداد المغربي، في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.وعقدت لجنة الطوارئ بالاتحاد الإفريقي اليوم الأربعاء، اجتماعا لبحث أزمة مباراة الترجي والوداد والوصول إلى قرارات نهائية بشأن هذا الأمر.وأعلنت الصفحة الرسمية لصحيفة “الرياضية” عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر”، قرار كاف الرسمي بإعادة المباراة النهائية.وأوضحت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إعادة مباراة الترجي التونسي والوداد المغربي خارج تونس وكالة صدى الاعلام للانباء.

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