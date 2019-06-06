مصرع 5 بينهم اطفال بحادث مروع بدهوك

2019/06/06 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ لقي خمسة اشخاص مصرعهم بحادث سير مروع قرب دهوك باقليم كوردستان.ووقع الحادث على طريق دهوك - شيخان المؤدي الى تقاطع باعدري، عند تصادم عجلتين مما أسفر عن وفاة خمسة اشخاص (رجل وامرأة وثلاثة اطفال).

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