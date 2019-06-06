الدايني: اختباء بعض السياسيين وراء قناع مكافحة الفساد أصبح مكشوفاً

2019/06/06 | 09:24

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بغداد :سومر نيوز

أكد السياسي المستقل وعضو مجلس النواب السابق محمد الدايني، اليوم الخميس، أن بعض الزعامات السياسية أصبحو...

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