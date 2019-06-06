طقس ملتهب في عموم العراق وبغداد تتصدر نصف درجة الغليان

2019/06/06 | 09:24

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بغداد :سومر نيوز

توقعت هيأة الانواء الجوية والرصد الزلزالي، ان يكون طقس اليومين المقبلين ملتهباً في عموم العراق والعاص...

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