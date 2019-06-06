مطالب بالتدخل.. مكبات القمامة العشوائية تهدد صحة العراقيين

2019/06/06 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

تعاني مناطق عدة في العراق من أزمة تلوث تهدد البيئة وتضر صحة العراقيين، إذ يرزح سكانها تحت معاناة تسببها...

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