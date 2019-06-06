2019/06/06 | 09:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلنت خلية الإعلام الامني، الخميس، أن قوة امنية تقتل ثلاثة ارهابيين داخل نفق قرب هيت غربي محتفظة الانبار.وقالت الخلية في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، إن “قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات الأنبار وبإسناد من طيران التحالف الدولي تمكنت من قتل ثلاثة عناصر إرهابية داخل نفق في منطقة الصفاكية – الجزيرة،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القوات الامنية تقتل ثلاثة ارهابيين داخل نفق قرب هيت غربي الانبار وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات الامنية تقتل ثلاثة ارهابيين داخل نفق قرب هيت غربي الانبار) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات الامنية تقتل ثلاثة ارهابيين داخل نفق قرب هيت غربي الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).