نيكي ينخفض 0.15% في بداية التعامل بطوكيو

2019/06/06 | 09:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفض مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الخميس.

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