الحرارة بالعراق ستصل الى نصف درجة الغليان خلال اليومين المقبلين

2019/06/06 | 09:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي، ان يكون طقس اليومين المقبلين ملتهباً في عموم العراق والعاصمة تصل حرارتها نصف درجة الغليان.

وذكر بيان للأنواء الجوية تلقاه “النعيم نيوز” ، إن “طقس اليوم الخميس، سيكون في المنطقة الوسطى غائماً جزئياً وأحياناً غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في الاقسام الغربية منها ودرجات الحرارة في العاصمة بغداد تتجاوز الـ 48 مْ، وفي المنطقة الشمالية غائم جزئياً وأحياناً غائم ولا تغير في درجات الحرارة وفي الجنوب صحواً ولا تغير في الحرارة”.

وأشار الى، أن “طقس غد الجمعة سيكون في الوسط غائم جزئياً وأحياناً غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر متفرقة في الاقسام الغربية منها تكون رعدية أحيانا، ولا تغير في الحرارة وفي الشمال غائم جزئياً وأحياناً غائم ولا تغير في درجات الحرارة وفي الجنوب صحواً ولا تغير في درجات الحرارة”.

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