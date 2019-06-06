الخارجية تدين الحادث الإرهابي بالعريش

2019/06/06 | 09:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ ادانت وزارة الخارجية الحادث الإرهابي الذي تعرَّض له الجُنُود المِصريون في مدينة العريش، وما تسبَّب به هذا الاعتداء من سُقوط عدد من الشهداء.وقالت الخارجية في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، “يُعرِب العراق عن إدانته للحادث الإرهابيِّ الذي تعرَّض له الجُنُود المِصريُّون في مدينة العريش بمصر، وما تسبَّب به هذا الاعتداء من سُقوط عدد من الشهداء”.

واضافت “نُؤكِّد موقفنا الرافض للإرهاب بكلِّ أشكاله وصوره، ووقوفنا مع المُجتمَع الدوليِّ في مُواجَهة الإرهاب، ودعم جميع الجُهُود الخيِّرة الرامية إلى القضاء على التطرُّف، والعنف”.

وتابعت “نُجدِّد استنكارنا، وشجبنا لهذا الحادث، ونُؤيِّد جُهُود الحكومة المصريَّة في ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمن البلاد، واستقرارها، ونبتهل إلى الله -جلَّ جلاله- أن يتغمَّد الشهداء بواسع رحمته، ويُلهِم ذويهم جميل الصبر، وحُسن العزاء، ويمنَّ على الجرحى بالشفاء، والعافية”.

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