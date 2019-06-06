نفط البصرة تهنئ الحشد بعيد الفطر وتذكر بجهوده الهندسية

2019/06/06 | 09:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ مدير شركة نفط البصرة احسان عبدالجبار، الخميس، هيئة الحشد الشعبي بمناسبة عيد الفطر المبارك، مقدما الشكر لها للجهود التي بذلت لحماية حقول النفط في المحافظة.وقال عبدالجبار في رسالة لهيئة الحشد الشعبي، انه "باسمي واسم وزارة النفط اتقدم بالشكر والعرفان لنائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس ومعاونه التنفيذي ابو علي الكوفي وكوادر ...

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