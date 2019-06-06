انطلاق فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في روسيا

2019/06/06 | 09:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس انطلقت في روسيا، الخميس، فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي تحت عنوان “تطوير أجندة التنمية المستدامة”، بمشاركة ممثلين عن 140 دولة، وحضور عربي فعال.ويشارك في المنتدى الذي سيستمر حتى السبت المقبل، مدراء كبريات الشركات الروسية والأجنبية، إضافة إلى سياسيين ورؤساء حكومات ووزراء.ويطلق على منتدى بطرسبورغ الاقتصادي “منتدى دافوس الروسي”، نظرا لحجمه

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