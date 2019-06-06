الحشد الشعبي يعلن العثور اداة محلية الصنع تسببت بحرق عدد كبير من مزارع الحنطة في محافظة نينوى

2019/06/06 | 09:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت هيئة الحشد الشعبي، الأربعاء، عن عثورها على اداة محلية الصنع تسببت بحرق عدد كبير من مزارع الحنطة في محافظة نينوى.

واشارت الهيئة في بيان لها اليوم، 5 حزيران 2019 ، إن قسم الاستخبارات التابع لقيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى، عثر على اداة محلية الصنع تسببت بحرق عدد كبير من مزارع المواطنين وتحديدا في قضاء تلعفر غربي مدينة الموصل.

واظهرت الصور اداة بسيطة الصنع مكونة من "عدسة مكبرة" مثبتة على ركيزة تغرز في الارض، وتوضع امام اشعة الشمس لتقوم بتركيز اشعتها على العشب وبالتالي نشوب الحريق.

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