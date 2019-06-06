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ظريف: الموساد فبرك معلومات لاتهام إيران بهجمات الفجيرة


ظريف: الموساد فبرك معلومات لاتهام إيران بهجمات الفجيرة
2019/06/06 | 09:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم-متابعة

قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، إن الموساد الاسرائيلي فبرك معلومات استخباراتية كاذبة لا...

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