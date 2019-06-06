ظريف: الموساد فبرك معلومات لاتهام إيران بهجمات الفجيرة

2019/06/06 | 09:56

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بغداد اليوم-متابعة

قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، إن الموساد الاسرائيلي فبرك معلومات استخباراتية كاذبة لا...





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