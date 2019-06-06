2019/06/06 | 09:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، إن الموساد الاسرائيلي فبرك معلومات استخباراتية كاذبة لا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ظريف: الموساد فبرك معلومات لاتهام إيران بهجمات الفجيرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم-متابعة
قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، إن الموساد الاسرائيلي فبرك معلومات استخباراتية كاذبة لا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ظريف: الموساد فبرك معلومات لاتهام إيران بهجمات الفجيرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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