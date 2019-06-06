2019/06/06 | 09:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} تعرض اثنين من المواطنين الى إصابات بليغة في حادث سير مرعب على طريق مطار المثنى في بغداد.

واظهر مقطع الفيديو، إصابة مواطنين اثنين بجروح بليغة نتيجة لتصادم سيارتي اجرة {تكسي} صباح اليوم الاربعاء، على طريق مطار المثنى في بغداد.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. حادث مروري مرعب في بغداد) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. حادث مروري مرعب في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).