"العهد نيوز" تصبحكم بالخير والعافية والرضا

2019/06/06 | 09:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يا شارح الصدور

ومطهر القلوب

وميسر الأمور

يا باسط اليدين بالرحمة..

اللهم نقِ صباحنا من الهم والحزن

وافتح لنا أبواب السعادة والأمل

اللهم وارزقنا صبرا جميلا وعملا صالحا

وتوفيقا

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