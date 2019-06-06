رسميا.. إصابة نيمار الخطيرة تبعده عن كوبا أميركا

2019/06/06 | 10:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، الخميس، أن النجم نيمار دا سيلفا سيغيب عن بطولة كوبا أميركا بعد تعرضه لإصابة خطيرة في الكاحل.

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