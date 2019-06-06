ظاهرة فلكية مثيرة يمكن رؤيتها بالعين المجردة الاثنين المقبل

2019/06/06 | 10:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لن يحتاج محبو الظواهر الفلكية المثيرة إلى شراء معدات خاصة لرؤية حدث فلكي هام يمكن رؤيته بالعين المجردة، في وقت لاحق من شهر حزيران الجاري.

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