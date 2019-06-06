الإمارات والسعودية والنرويج ترفع لمجلس الأمن نتائج تحقيق مشترك في اعتداءات السفن

2019/06/06 | 10:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتزم الإمارات والسعودية والنرويج اليوم الخميس، تقديم نتائج تحقيق مشترك لأعضاء مجلس الأمن الدولي في الاعتداءات التي تعرضت لها سفنها في الخليج مؤخرا.ومن المقرّر وفقا لدبلوماسيين، عقد اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن لتقديم نتائج التحقيق الذي أجرته الدول الثلاث.وتعرّضت أربع سفن (ناقلتا نفط سعوديتان وناقلة نفط نرويجية وسفينة شحن إماراتية) لأضرار في “عمليات […]

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