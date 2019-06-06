2019/06/06 | 10:06
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كتب اللواء الدكتور بهجت سليمان [ أيّها العرب ، أيّها الأعراب ..
لا تُريدُ سورية منكم ، جٓزاءً ولا شكورا ، بل فقط أنْ تدافعوا عن أنفسكم ] 1▪ قَدَرُ سورية ، وهي تُدَافِعُ عن نَفْسِها ، أنْ تُدافِعَ بِدماءِ عشراتِ الآلاف من أبنائها ، عن جميع العرب من محيطهم إلى خليجهم ..
و 2▪ …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أيّها العرب ، أيّها الأعراب .. لا تُريدُ سورية منكم ، جٓزاءً ولا شكوراً ، بل فقط أنْ تدافعوا عن أنفسكم) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
لا تُريدُ سورية منكم ، جٓزاءً ولا شكورا ، بل فقط أنْ تدافعوا عن أنفسكم ] 1▪ قَدَرُ سورية ، وهي تُدَافِعُ عن نَفْسِها ، أنْ تُدافِعَ بِدماءِ عشراتِ الآلاف من أبنائها ، عن جميع العرب من محيطهم إلى خليجهم ..
و 2▪ …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أيّها العرب ، أيّها الأعراب .. لا تُريدُ سورية منكم ، جٓزاءً ولا شكوراً ، بل فقط أنْ تدافعوا عن أنفسكم) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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