أيّها العرب ، أيّها الأعراب .. لا تُريدُ سورية منكم ، جٓزاءً ولا شكوراً ، بل فقط أنْ تدافعوا عن أنفسكم

2019/06/06 | 10:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب اللواء الدكتور بهجت سليمان [ أيّها العرب ، أيّها الأعراب ..لا تُريدُ سورية منكم ، جٓزاءً ولا شكورا ، بل فقط أنْ تدافعوا عن أنفسكم ] 1▪ قَدَرُ سورية ، وهي تُدَافِعُ عن نَفْسِها ، أنْ تُدافِعَ بِدماءِ عشراتِ الآلاف من أبنائها ، عن جميع العرب من محيطهم إلى خليجهم ..و 2▪ …

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