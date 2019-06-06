“بالفديو”.. اصابة شخصين بحادثة مروعة في بغداد

2019/06/06 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق تعرض شخصين، الى إصابات بليغة في حادث سير مرعب على طريق مطار المثنى في بغداد، وذلك نتيجة لتصادم سيارتي اجرة “تكسي”.

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