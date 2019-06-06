2019/06/06 | 10:11

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جيش الاحتلال يعلن اعتقال 3 فلسطينيين بأنحاء متفرقة من الضفة الغربية

الخميس

06

حزيران

2019 :

10:04 am

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جيش الاحتلال يعلن اعتقال 3 فلسطينيين بأنحاء متفرقة من الضفة الغربية

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