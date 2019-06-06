2019/06/06 | 10:11

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العراق يدين الحادث الإرهابيِّ الذي تعرَّض له الجُنُود المِصريُّون في مدينة العريش

دان العراق الحادث الإرهابيِّ الذي تعرَّض له الجُنُود المِصريُّون في

مدينة العريش بمصر.واكدت وزارة الخارجية في بيان موقف العراق الرافض للإرهاب بكلِّ

أشكاله وصوره، ووقوفه مع المُجتمَع الدوليِّ في مُواجَهة الإرهاب،

ودعم جميع الجُهُود الخيِّرة الرامية إلى القضاء على التطرُّف،

والعنف".واضاف البيان ان بغداد تؤيد جهود حكومة القاهرة في ما تتخذه

من إجراءات للحفاظ على أمن واستقرار مصر .

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