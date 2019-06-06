ارتفاع غير اعتيادي في درجات الحرارة بالعراق

2019/06/06 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق توقعت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي ،اليوم الخميس، ان يكون طقس اليومين المقبلين ملتهباً في عموم العراق والعاصمة تصل حرارتها نصف درجة الغليان.وذكر بيان للأنواء الجوية، إن “طقس اليوم الخميس، سيكون في المنطقة الوسطى غائماً جزئياً وأحياناً غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في الاقسام الغربية منها ودرجات الحرارة في […]

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