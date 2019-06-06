2019/06/06 | 10:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، الخميس، أن النجم نيمار دا سيلفا سيغيب عن بطولة كوبا أميركا بعد تعرضه لإصابة خطيرة في الكاحل.وأوضح البيان “خضع نيمار للفحص بالآشعة وتأكدت إصابته بتمزق في أربطة الكاحل”. وتابع: “نظرا لخطورة الإصابة لن يتمكن نيمار من التعافي في الوقت المناسب للمشاركة في كأس كوبا أميركا في البرازيل”. وتعرض النجم البرازيلي لإصابة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إصابة نيمار الخطيرة تبعده عن كوبا أميركا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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