الدوحة: علاقاتنا مع إيران قائمة على حقائق الجغرافيا ومصالح مشتركة

2019/06/06 | 10:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..شددت المتحدثة باسم الخارجية القطرية لولوة الخاطر على أن علاقة بلادها مع إيران قائمة على حقائق الجغرافيا والمصالح المشتركة.ونشرت الخاطر في صفحتها على تويتر تسجيلا لحوار مع قناة الجزيرة قالت فيه: “علاقة دولة قطر بإيران هي علاقة قائمة على الحقائق، وهذه النقطة هي نقطة مهمة، هناك حقائق جغرافية لا يمكن […]

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