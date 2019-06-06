إعادة أمريكيين من أسر مقاتلي داعش إلى الولايات المتحدة

2019/06/06 | 10:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إدارة الحكم الذاتي القبلية في شمال شرق سوريا،عن إعادة سيدتين أمريكيتين وستة أطفال من أسر مقاتلي داعش كانوا محتجزين في مخيم الهول شرقي سوريا إلى الولايات المتحدة الأمريكية.وقال المتحدث باسم إدارة الحكم الذاتي لشمال وشرق سوريا كامل عاكف في تصريح صحفي “إن ذلك تم بناء على طلب الحكومة الأمريكية ورغبة هؤلاء المواطنين الأمريكيين […]

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