موسكو وبكين تدعوان لتفادي أي خطوات تقوض حل الدولتين في الشرق الأوسط

2019/06/06 | 10:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..دعت روسيا والصين جميع الأطراف المعنية بالقضية الفلسطينية إلى الامتناع عن أي خطوات تقوض حل الدولتين.وجاء في البيان المشترك الصادر في أعقاب المباحثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ في موسكو، اليوم الأربعاء، أن الجانبين يعتزمان “دعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة وذات سيادة ضمن […]

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